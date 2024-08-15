сегодня в 12:15

Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Кронос лифт»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Кронос лифт» в реестр недобросовестных поставшиков (РНП), сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» о внесении сведений в отношении ООО «Кронос лифт» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на выполнение ремонтных работ лифтового оборудования.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Кронос лифт» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Подмосковье также работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.