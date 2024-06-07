Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении ООО «Благодор»
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ООО «Благодор» надлежит выплатить штраф в размере более 2,9 млн. рублей, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.
Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Благодор» и ООО «Капиталстрой» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.
На основании принятого решения управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Благодор» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 2,9 млн рублей.
Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Благодор» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.