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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении АО «Информакустика»

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении АО «Информакустика» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ ЦБИТ МЧС России о внесении сведений в отношении АО «Информакустика» в РНП по факту уклонения общества от заключения контракта на поставку программно-аппаратных комплексов средств криптографической защиты информации ViPNet.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал АО «Информакустика» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-221540/2023).

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