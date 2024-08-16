Суд поддержал решение о лишении украинца паспорта РФ из-за наркопреступления

В. в 2019 году получил российское гражданство в упрощенном порядке, будучи резидентом Украины. При этом он принес Присягу гражданина РФ, пообещав соблюдать законы государства.

Однако в 2021 году В. был осужден Фрунзенским судом Петербурга. В январе 2024 года ГУ МВД приняло решение о прекращении его российского гражданства в связи с тем, что натурализованный иностранец совершил преступление, связанное с незаконным приобретением и хранением наркотических средств.

В. пытался оспорить это решение в суде, ссылаясь на «глубочайшую социализацию» в России. Однако Смольнинский райсуд встал на сторону ГУ МВД, признав, что получивший российский паспорт украинец, совершивший впоследствии преступление, должен быть лишен паспорта в соответствии с законом.