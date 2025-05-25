Суд отменил решение о взыскании долга с Ренаты Литвиновой
Московский суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», сообщает РИА Новости.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — сообщили в суде.
Ранее Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой.
Суд взыскал долги по ЖКХ с актрисы Ренаты Литвиновой, указывалось в решении суда, которое принято по иску газоснабжающей компании.
Литвинова, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.