сегодня в 04:25

Суд отменил решение о взыскании долга с Ренаты Литвиновой

Московский суд отменил решение о взыскании задолженности по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», сообщает РИА Новости .

«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — сообщили в суде.

Ранее Московский суд вынес судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с известной актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой.

Суд взыскал долги по ЖКХ с актрисы Ренаты Литвиновой, указывалось в решении суда, которое принято по иску газоснабжающей компании.

Литвинова, которая сейчас живет во Франции, также была замечена в распродаже своего гардероба.