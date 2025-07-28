Суд оштрафовал военного на 2,5 млн рублей за недостоверную информацию о ходе СВО

Южный окружной военный суд оштрафовал российского прапорщика на 2,5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложной информации о ходе спецоперации, сообщает « Коммерсантъ ».

Как сообщается в судебных документах, военнослужащий пугал своих сослуживцев рассказами о якобы успехах украинской армии и неудачах российской.

Отмечается, что таким образом он решил ввести сослуживцев в заблуждение относительно выполнения задач СВО.

Сначала суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам колонии, а позже с учетом смягчающих обстоятельств изменил приговор.

Ранее Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, обвиняемого в приказе сбить российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими военнопленными в январе 2024 года.