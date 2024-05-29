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Суд обязал убрать 18 кондиционеров с фасада культурного объекта в Раменском

В подмосковном Раменском суд распорядился убрать с фасада культурного объекта 18 кондиционеров и железный козырек, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмосковья.

Ранее было проведено выездное обследование объекта культурного наследия регионального значения — «Ансамбль производственных зданий Раменской мануфактуры «Товарищество П. Малютина сыновья», 2-я четверть XIX в. — 1910-е гг.: » (далее — Объект), расположенный по адресу: город Раменское, улица Карла Маркса, дом № 5.

В ходе визуального осмотра внешнего облика объекта были выявлены нарушения: обнаружены три пристройки к объекту, оборудован металлический козырек, и установлены 18 кондиционеров на фасадах объекта.

Главное управление обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Ленпромсервис» об их демонтаже.

Решением суда от 28 мая исковые требования Главного управления удовлетворены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.