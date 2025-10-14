Суд Москвы завершил рассмотрение по иску к экс-главе Совета судей РФ Момотову

Решение было вынесено 14 октября. Имущество Момотова будет обращено в доход государства.

Также суд удовлетворил иск к его компаньонам, владельцу сети отелей Marton Андрею Марченко и его сыну Ивану.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять имущество и бизнес Момотова. По ее данным, мужчина использовал служебное положение, чтобы легализовать недвижимость, а также приобрел участок и построил на нем гостиницу. Кроме того, его подозревают в связи с криминальными авторитетами.

Активы Момотова оценили в 9 млрд рублей. Сам он после иска ушел в отставку.

