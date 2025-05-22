Суд Милана вынес приговор организатору побега Артема Усса из-под ареста

В Милане суд вынес приговор россиянину Дмитрию Чиракадзе, обвиняемому в организации побега предпринимателя Артема Усса-младшего из-под домашнего ареста в Италии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ansa.

Чиракадзе отправили под арест летом 2024 года. 22 мая 2025 года по его делу состоялось заседание суда.

Его признали виновным в организации побега Усса из-под домашнего ареста. Мужчину приговорили к трем годам и двум месяцам заключения, хотя прокурор требовал для него 5,5 лет тюрьмы.

По данным итальянских следователей, у Чиракадзе также были сообщники из других стран.

Артем Усс — сын экс-губернатора Красноярского края. Его схватили в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Мужчину обвиняли в нарушении санкций, отмывании денег. Его отправили под домашний арест до передачи американским властям.

23 марта 2023 года Усс исчез из поля зрения миланских полицейских. Он покинул съемную квартиру, где содержался под арестом. А 4 апреля стало известно, что Усс находится в Москве, где явился к правоохранителям добровольно.