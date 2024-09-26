Суд избирает меру пресечения подозреваемому в растрате экс-депутату Шилкину

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В Басманном районном суде столицы начали рассматривать ходатайство со стороны органов предварительного расследования. Бывшему депутату Госдумы Григорию Шилкину изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Парламентария задержали несколько часов назад. Следователи считают, что Шилкин может быть причастен к растрате, сообщало ТАСС.

Его подозревают в причастности к правонарушению по части четвертой статьи 160 Уголовного кодекса России — «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Следователи ранее ходатайствовали о том, чтобы парламентария заключили под стражу.

Шилкин был депутатом Госдумы XVIII созыва. Он — член комитета ГД по энергетике. Однако 26 июля 2024 года до завершения полномочий покинул свой пост.

Ранее из-под ареста выпустили напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева. Он был освобожден из СИЗО 24 сентября.