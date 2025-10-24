Суд Екатеринбурга продлил домашний арест обвиняемому в педофилии

сегодня в 22:40

На Урале обвиняемого в педофилии отпустили из СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 17 ноября домашний арест 56-летнему Владимиру Смышляеву, обвиняемому в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетних, ранее он находился в СИЗО, сообщает РИА Новости .

Как сообщила пресс-служба Свердловского областного суда, мера пресечения была изменена с содержания в СИЗО на домашний арест в августе 2025 года по состоянию здоровья обвиняемого.

По данным СМИ, житель Екатеринбурга мог совершить преступления против порядка 30 детей. Район проживания фигуранта характеризуется наличием образовательных учреждений, включая школы и детский сад.

Ранее осужденный на пожизненное заключение педофил подал прошение о выходе на свободу из-за болезни.