Суд арестовал топ-менеджеров РЖД по делу о мошенничестве на миллионы

Директора «Трансэнерго» и его подчиненного отправили под стражу

Тверской суд Москвы заключил под стражу двух высокопоставленных сотрудников энергетического блока РЖД, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

Директор по энергетическому комплексу — начальник филиала «Трансэнерго» Валентин Санько и его подчиненный Алексей Селяков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Санько арестован на 1 месяц и 24 суток. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении Селякова.

«Трансэнерго», входящее в структуру РЖД, отвечает за обеспечение железнодорожного холдинга электроэнергией, включая ее закупку, передачу и распределение. Расследование уголовного дела продолжается.