Суд арестовал киллера за покушение на помощника депутата Алихаджиева

Исполнитель покушения на бывшего заместителя председателя правления Ингушетии Шерипа Алихаджиева, Василий К., арестован, суд отправил его в СИЗО до 10 декабря, сообщает SHOT .

Во время заседания по избранию меры пресечения Василий К. заявил, что не возражает против требования прокуратуры отправить его под арест. Мужчина является гражданином Украины, который в России находится без регистрации.

В 2020 году Василия К. уже судили по делу о наркотиках, но летом 2024 года ему одобрили условно-досрочное освобождение.

Покушение на Алихаджиева произошло 10 октября 2024 года в подмосковной деревне Лапино после того, как он проводил гостей и остался дома один. Киллер стрелял в помощника депутата четыре раза, но попал дважды.

Алихаджиев сам позвонил жене и рассказал о случившемся. С ранениями головы и поясницы его доставили в больницу, где прооперировали.