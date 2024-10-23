Суд арестовал киллера за покушение на помощника депутата Алихаджиева
Исполнитель покушения на бывшего заместителя председателя правления Ингушетии Шерипа Алихаджиева, Василий К., арестован, суд отправил его в СИЗО до 10 декабря, сообщает SHOT.
Во время заседания по избранию меры пресечения Василий К. заявил, что не возражает против требования прокуратуры отправить его под арест. Мужчина является гражданином Украины, который в России находится без регистрации.
В 2020 году Василия К. уже судили по делу о наркотиках, но летом 2024 года ему одобрили условно-досрочное освобождение.
Покушение на Алихаджиева произошло 10 октября 2024 года в подмосковной деревне Лапино после того, как он проводил гостей и остался дома один. Киллер стрелял в помощника депутата четыре раза, но попал дважды.
Алихаджиев сам позвонил жене и рассказал о случившемся. С ранениями головы и поясницы его доставили в больницу, где прооперировали.