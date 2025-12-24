Суд арестовал гендиректора подмосковного пансионата, где погибли пенсионеры

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для генерального директора пансионата для пожилых людей, где произошло массовое отравление постояльцев, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Обвиняемой ранее было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее сообщалось, что из пансионата, расположенного в городском округе Видное, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 человек, шестеро пенсионеров скончались в течение нескольких суток.

Всего в учреждении находились 73 постояльца, стоимость их пребывания варьировалась от 1300 до 1500 рублей в сутки. Следователи и криминалисты СК России провели осмотры и обыски, изъяли организационную документацию, допросили потерпевших и обвиняемую. По образцам пищи назначены бактериологическая, химическая и судебно-медицинская экспертизы.

В связи с выявленными нарушениями по инициативе следствия и Роспотребнадзора судом деятельность пансионата была приостановлена.

