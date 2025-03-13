Сублимированные продукты и витаминные напитки: новый сухпаек создадут для ВС РФ

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга сказал, что подразделения тылового обеспечения регулярно приспосабливаются под потребности армии. Потому будет разработан новый индивидуальный рацион питания (ИРП), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Такие сухпайки отправляют российским солдатам, находящимся на линии боевого соприкосновения, с помощью беспилотников. В продовольственной службе одной из группировок войск сообщили, что солдатам нужны особые «продуктовые комплекты выживания». В них должен быть нужный суточный рацион еды.

В новый сухпаек добавят сублимированные продукты и витаминизированные напитки.

Заместитель министра обороны дал задачу как можно скорее создать технические условия для изготовления пробной партии индивидуального рациона питания. Его нужно направить в зону спецоперации для апробации.

Булыга отметил, что масса ИРП должна составлять максимум 1,5 кг.