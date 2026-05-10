Ступинцы возложили цветы к мемориалам

В День 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, в сквере имени Героя Советского Союза Владимира Фомича Полякова состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Почтить память предков и отдать дань уважения подвигу народа пришли сотни жителей: ветераны, труженики тыла, представители администрации, депутатского корпуса, силовых структур, духовенства, общественных и молодежных организаций, а также военнослужащие и воспитанники патриотических клубов.

Сквер имени летчика-героя, чье имя носит это священное место, вновь стал точкой притяжения всех, для кого 9 Мая — главный праздник страны. Здесь, у мемориалов, ступинцы склонили головы перед светлой памятью павших защитников Отечества. Открывая церемонию, глава городского округа Сергей Мужальских обратился к землякам со словами благодарности и глубокого уважения.

«Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые жители! Поздравляю вас с 81-й годовщиной Великой Победы. Мы собрались здесь, чтобы поклониться тем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу Родины. Эта война затронула каждую семью. Более 15 тысяч наших земляков ушли на фронт. Мы всегда будем помнить их подвиг, их верность долгу и безмерную любовь к Отчизне. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла. Вечная память павшим. С Днем Великой Победы!»

Глава также подчеркнул вклад Ступино в общую Победу как на передовой, так и в тылу. Он напомнил, что под девизом «Все для фронта! Все для Победы!» местные предприятия снабжали армию необходимой продукцией. Так, винтами, произведенными на ступинском авиакомбинате, оснащалась практически вся советская авиация. За мужество и самоотверженность жителей округ был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести».

Сергей Мужальских отметил важность сохранения исторической памяти и правды о войне для будущих поколений. Он провел параллель между героизмом фронтовиков и стойкостью современных воинов: «И сегодня наши бойцы специальной военной операции достойно продолжают традиции победителей. Мы гордимся ими, поддерживаем и ждем домой с Победой. Пока жива память — живы герои. Пусть мирное небо всегда будет над нашей страной».

К словам присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный Ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов. После официальной части под звуки военных песен в исполнении солистов Ступинской филармонии и камерного хора «Подмосковье» состоялась минута молчания. Тишину взорвал оружейный залп — дань уважения всем, кто не вернулся с полей сражений. Затем участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню и мемориалам.

Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих и воспитанников военно-патриотических объединений, которые прошли по скверу, чеканя шаг.