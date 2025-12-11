Ступинская администрация обсудила меры против экстремизма и терроризма в 2025 году

Заседание антитеррористической комиссии прошло 10 декабря в администрации городского округа Ступино. Участники рассмотрели итоги работы подразделений ОМВД по противодействию экстремизму и терроризму, а также обсудили меры безопасности в преддверии праздников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации городского округа Ступино 10 декабря состоялось заседание антитеррористической комиссии под руководством главы округа Сергея Мужальских. На совещании подвели итоги работы подразделений ОМВД по противодействию экстремизму и терроризму за 2025 год.

По информации правоохранителей, обстановка в округе остается стабильной. В муниципалитете не зафиксировано межнациональных и межконфессиональных конфликтов, не выявлено деструктивных организаций и преступных групп экстремистской направленности. Несовершеннолетних с экстремистскими взглядами также не обнаружено.

В преддверии праздничных дней усилен профилактический контроль. С лицами, состоящими на учете, проводится системная работа. В течение года сотрудники ОМВД проводят комплекс оперативно-профилактических мероприятий и мониторят интернет-пространство для выявления запрещенных материалов.

На заседании обсудили меры по обеспечению безопасности в праздничные дни. В округе создан оперативный штаб, усилены маршруты патрулирования, увеличена плотность нарядов полиции и Госавтоинспекции в местах массовых мероприятий. Особое внимание уделят центральной площади и парку культуры и отдыха имени Николая Островского, где ожидается большое количество посетителей.

Глава округа поручил усилить меры безопасности во время праздничных мероприятий, особенно при проведении зажжения огней на главной елке 22 декабря и на катке в парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.