Студия Watt стала первооткрывателем нового проекта «Охватный цифровой»

Студия Watt первой воспользовалась новым рекламным продуктом «Русской Медиагруппы» под названием «Охватный цифровой». Геймдев-студия, готовящая к февральскому релизу компьютерную игру GRIMPS, первой воспользовалась сервисом, который дает возможность в один клик запускать рекламные кампании в эфире онлайн-станций холдинга. Также «Русская Медиагруппа» выступит информационным медиапартнером выхода игры, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Платформа «Охватный цифровой» — это новое решение РМГ, созданное на основе ее цифровой экосистемы и объединяющее свыше 150 онлайн-станций. Аудитория сервиса превышает 6 млн уникальных устройств и 20 млн прослушиваний ежемесячно.

Сервис открывает бизнесу простой путь к преимуществам радиорекламы: широкий охват, высокая эффективность, легкость запуска и прозрачная аналитика, усиленная искусственным интеллектом. Чтобы начать кампанию, пользователю нужно лишь загрузить аудиоролик в личный кабинет, задать базовые параметры — регион, время выхода в эфир и бюджет — а затем в онлайн-режиме отслеживать статистику и динамику поисковых запросов.

Совместно с «Русской Медиагруппой» студия WATT проведет пилотный запуск этого уникального продукта, приуроченный к выходу GRIMPS — динамичного экшен-шутера с безумными битвами против обаятельных, но опасных врагов. WATT является резидентом Московского кластера видеоигр, который начал работу в ноябре в «Сколково».

«„Охватный цифровой“ позволяет с помощью технологий искусственного интеллекта анализировать рекламные кампании и давать рекомендации на основе статистических показателей. Это возможность быстро адаптировать креативы, таргетинг и другие метрики под запросы аудитории. Первым пользователем сервиса станет геймдев-компания WATT и ее новая игра GRIMPS, что особенно символично. „Русская Медиагруппа“ плотно сотрудничает с индустрией игр, и мы намерены углублять эту работу, которая открывает новые возможности для коммуникации с цифровой аудиторией», — отметил директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан.

Руководитель студии Watt Егор Томский подчеркнул важность поиска новых каналов коммуникации с игроками.

«Сегодня недостаточно просто выпустить качественную игру — важно, чтобы о ней узнали игроки. Для нас сервис „Охватный цифровой“ и сотрудничество с „Русской Медиагруппой“ — это возможность в нестандартном для геймдева формате рассказать о выходе демо-версии GRIMPS — ПК-игры с динамичным экшеном. Такие коллаборации дают ценный опыт и расширяют понимание того, как выстраивать диалог с аудиторией», — пояснил Томский.

Технологическим партнером платформы «Охватный цифровой» выступает компания «Турбо Перфоманс», которая занимается сбором и обработкой данных с помощью собственных AI-инструментов для аналитики.

В рамках медиасотрудничества «Русская Медиагруппа» вместе со студией WATT также организует онлайн-викторину на сайте Hitfun.ru и реализует ряд других активностей.

Ранее РМГ и российское игровое издание «Игромания» запустили на базе сайта Радио DFM тематическую станцию «Игромания», где транслируются игровые саундтреки, подкасты о видеоиграх и другой профильный контент. На сегодняшний день еженедельная аудитория станции превышает 1 млн прослушиваний, что вновь подтверждает неразрывную связь между мирами музыки и видеоигр.