Студенты Воскресенского колледжа узнали о новых уловках мошенников

Старший помощник Воскресенского городского прокурора Елена Соловьева рассказала ребятам, что аферисты часто представляются сотрудниками «службы безопасности», что является основным признаком обмана, передает пресс-служба прокуратуры.

Также Соловьева объяснила, что делать при подозрительных звонках:

«Если понятно, что звонит аферист, лучше сразу положить трубку. Затем необходимо самостоятельно перезвонить в тот орган, сотрудником которого представился звонивший, чтобы проверить информацию».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.