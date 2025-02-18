Студенты ВГИКа пожаловались на принудительный сбор биометрии

Во ВГИКе студенты пожаловались на принудительный сбор биометрии для входа в вуз, отказавшихся сдавать ее перестали пускать в учебное здание, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали студенты, в 2023 году в вузе начались разговоры о входе в здание по системе распознавания лиц. Прошлой зимой все учащиеся сделали фотосъемку для биометрии в учебной киностудии. Также они создали инициативную группу из тех, кто не согласен с новым правилом.

Некоторые молодые люди считают, что вуз нарушает свой устав, где прописано о праве проходить в здание по «личным пропускам и билетам», а еще закон № 572-ФЗ, содержащий есть пункт о том, что сбор биометрии не может быть обязательным.

«Студентам угрожают, что не допустят на территорию вуза и до занятий соответственно, тем самым лишая их возможности учиться. Администрация ВГИКа хочет, чтобы все проходили исключительно по биометрии и принуждает всех сдавать ее», — поделился создатель инициативной группы.

Он подчеркнул, что студенты не против установки биометрических устройств, но против прохождения во ВГИК только по биометрии. На сегодняшний день, например, у первокурсников пропусков нет, только студенческие билеты. Таким образом, администрация вуза планирует вынудить обучающихся сделать биометрию.

Молодые люди продолжают сбор подписей, чтобы в дальнейшем подать коллективное обращение на имя ректора.