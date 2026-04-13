Студенты в Богородском округе помогли на благотворительной ярмарке

Благотворительная ярмарка в поддержку ребенка с редким заболеванием прошла 11 апреля в Богородском округе на территориях пяти храмов. В акции участвовали студенты Ногинского филиала Государственного университета просвещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общественная палата совместно с Богородским благочинием организовала выставку-ярмарку в Великую православную субботу. На ней представили поделки и сувениры, изготовленные школьниками округа. Проведение таких акций стало доброй традицией на Богородской земле.

Мероприятие прошло на территориях Богоявленского собора и церкви Матроны Московской в Ногинске, церкви Петра и Павла в Обухово, Троицкого храма в Старой Купавне и Троицкого храма в Электроуглях. В этом году собранные средства направят Максиму Довбышу с синдромом Ангельмана — генетической мультифокальной эпилепсией. Ребенку требуется специальная дорогостоящая обувь, изготавливаемая на заказ.

Студенты-волонтеры помогали в организации торговли, привлекали внимание прихожан и рассказывали о цели акции.

«Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Если нужна помощь, окажи ее, и это добро обязательно вернется без всякой корысти, с чистым сердцем», — поделились студенты университета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.