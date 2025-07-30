Студенты стажируются на машзаводе Орехово-Зуева в качестве инженеров-технологов

Демиховский машиностроительный завод второй год открывает двери для будущих инженеров, предлагая им погрузиться в реальное производство. Сейчас стажировку проходят двое студентов из Московского политехнического университета и двое — из Российского университета транспорта. Молодые люди обучаются по направлениям, связанным с машиностроением и электроэнергетикой, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

С первых дней вузовцы являются полноценными участниками производственного процесса. Ребята закреплены за подразделениями технической дирекции — бюро общей сборки, бюро по развитию и сопровождению ремонта, технологической группой заготовительного производства. Адаптироваться и осваивать профессиональные навыки студентам помогают наставники.

Основная задача стажеров — изучение современных технологий изготовления и капитального ремонта электропоездов. Акцент делается на освоении навыков по разработке технологической документации. Каждому учащемуся назначена индивидуальная тема, которую он должен будет защитить в конце стажировки в августе.

В бюро общей сборки задания для студентов связаны с различными системами электропоездов. На заготовительном производстве стажер будет изучать лазерный комплекс для резки металла и написание управляющих программ для него, а в бюро ремонта — заниматься разработкой техпроцессов, связанных с ремонтом подвижного состава.

Помимо основной работы, для молодых людей организована обширная профориентационная программа. Они поучаствуют во встречах с руководством завода, тренингах по карьерному развитию, познакомятся с принципами работы крупного предприятия. Так, стажеры пообщались с техническим директором ДМЗ Андреем Груциновым, поделились впечатлениями о знакомстве с оборудованием и производимой заводом техникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.

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