Студенты Сергиево-Посадского колледжа приняли участие в строительстве в Татарстане

Студенты Сергиево-Посадского колледжа завершили работу на Всероссийском трудовом проекте «Алабуга Строй» в Республике Татарстан, где в течение двух месяцев участвовали в строительстве на территории особой экономической зоны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках проекта «Алабуга Строй» бойцы Российских студенческих отрядов Сергиево-Посадского колледжа работали на строительной площадке особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге. Студенты выполняли кровельные работы, монтаж эстакад и устройство стяжки пола, приобретая практические навыки по своей специальности.

Кроме профессионального опыта, участники проекта познакомились с культурой Татарстана и посетили Казань. Практика позволила студентам не только заработать, но и получить ценные знания для будущей карьеры.

В администрации колледжа отметили, что гордятся студентами, достойно представившими учебное заведение на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.