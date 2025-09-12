Студенты Щелковского колледжа приняли участие в энергетическом форуме

В среду, 10-го сентября, в Доме Правительства Московской области состоялся масштабный межрегиональный энергетический форум с участниками международного уровня. На площадке форума собрались лидеры энергетической отрасли, представители ресурсоснабжающих компаний, научных центров, профильных вузов и техникумов из Москвы, Московской области и других регионов страны.

На форуме присутствовала делегация из Щелковского колледжа, в состав которой вошли директор учреждения Флора Владимировна Бубич, преподаватель специальных дисциплин Светлана Сергеевна Ежова, а также Евгений Цубранков и Егор Иванов — студенты 3-го и 4-го курсов. Ребята обучаются по специальности «Эксплуатация электрооборудования».

С самого утра студенты и преподаватели активно работали на площадке: знакомились с современнейшим оборудованием, перенимали опыт, следили за трендами в энергетике и показывали свои навыки и умения. Для студентов данное мероприятие — бесценная возможность заглянуть в будущее своей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.