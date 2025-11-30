Студенты Щелковского колледжа приняли участие в акции «Пишу тебе, герой!»

В ноябре 2025-го года родители и студенты группы № 2402 направления «Правоохранительная деятельность» структурного подразделения № 2 Щелковского колледжа собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках Всероссийской патриотической акции «Пишу тебе, герой!» участники также написали трогательное письмо, в котором выказали слова поддержки и благодарности тем, кто отстаивает рубежи Родины, тем, кому так важна весточка из дома.

И вот помощь добралась до получателей. Военнослужащие 6-го гвардейского инженерно-саперного полка поблагодарили студентов за внимание, за теплые слова и пожелания. Они записали в ответ видеообращение, в котором отметили: «Пробирает до слез! Ребята, девчата, победа будет за нами!»

«Патриотическая акция „Пишу тебе, Герой!“ — отличная возможностью воспитать чувство гордости за свой народ и Родину, сплотив студентов», — отметили представители Щелковского колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.