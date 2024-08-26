Студенты подмосковного колледжа «Энергия» поучаствовали в молодежном форуме

Студенты подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в I Всероссийском молодежном форуме «Молодежь и городская среда», который проходит в Калуге с 24 по 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На форум приехали студенты всех структурных подразделений колледжа из Богородского, Балашихинского и Реутовского городских округов, которые под руководством опытных наставников познакомились с лучшими практиками формирования комфортной городской среды.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет», студенты центра оборонно-промышленной подготовки Варвара Сонина и Ярослав Котенко вместе с 300 студентами и молодыми специалистами со всей России активно участвовали в разнообразных мероприятиях форума. В первый день они прослушали установочную сессию и приветственное слово от замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько.

Программа форума включала лекции, воркшопы, запись подкастов в профессиональной студии, а также трек «Городские интонации». Особое внимание участников привлек практический блок по фиджитал-урбанистике, который помимо теоретических знаний включал работу с цифровыми и физическими технологиями. В течение двух дней студенты работали с экспертами по созданию комфортной городской среды, что позволило им глубже погрузиться в вопросы современного урбанизма.

26 августа, в день закрытия форума, команды должны представить свои проекты по развитию территорий.

«Мы уверены, что участие в этом форуме станет для наших студентов бесценным опытом, который поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности. Желаем им достойно представить наш колледж и с блеском защитить свои проекты!» — заявили в администрации колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.