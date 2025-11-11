Студенты подмосковного колледжа «Энергия» передали маскировочные сети полиции в ЛНР

10 ноября, в честь Дня полиции, преподаватели и курсанты центра специальной подготовки «Энергия» — Старокупавинского подразделения Богородского городского округа Подмосковного колледжа «Энергия» — передали маскировочные сети сводному отряду ГУ МВД России по Московской области в Луганской Народной Республике непосредственно сотрудникам полиции и командиру отряда. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Маскировочные сети почти месяц плели курсанты специальности «Правоохранительная деятельность» под чутким руководством волонтеров «Обуховского тыла». Ребята сами передавали волонтерам сети и коробки с банками для окопных свечей. А в честь праздника преподаватели Александр Лебедев и Ольга Лебедева лично отправились в ЛНР, чтобы поздравить сотрудников МВД и передать все необходимое.

«В эти дни, когда от каждого из нас зависит так много, студенты и преподаватели Подмосковного колледжа «Энергия» не остаются в стороне. Мы единой командой собираем самое необходимое для наших бойцов в преддверии зимнего периода, а также передаем вкусные подарки. Год защитника Отечества объединил всех нас, чтобы не просто помогать и поддерживать бойцов на передовой, но и доказать всему миру, что вместе мы — сила», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.

Колледж «Энергия» регулярно участвует в гуманитарных акциях по сбору помощи в зону СВО и для новых территорий. В настоящее время продолжается сбор гуманитарной помощи для наших защитников, которые находятся на передовой. В это непростое время мы не можем оставаться в стороне и должны поддержать тех, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности и свободы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.