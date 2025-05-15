Студенты подмосковного филиала РАНХиГС поучаствовали в парламентских дебатах

Участие в обсуждениях, посвященных законодательной инициативе о бесплатном образовании в Российской Федерации, приняли студенты двух направлений — юристы и будущие управленцы. Каждая команда состояла из пяти человек, включая капитана и четырех спикеров. Одна сторона выступала «за» принятие законопроекта, другая — «против». Обе позиции должны были быть четко аргументированы.

За ходом парламентских дебатов наблюдало квалифицированное жюри: руководство и профессорско-преподавательский состав вуза, а также действующие управленцы — представители депутатского корпуса. Они не только оценивали подготовку, логику утверждений и риторику участников деловой игры, но и делились опытом в законотворчестве.

«У студентов свой взгляд, у молодежи. Это очень приятно. И я уже как старший товарищ для них скажу свои комментарии, предложения. Подискутируем со студентами о том, как они готовили законопроект, какие они видят цели. Расскажу, как это происходит в Государственной Думе», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

Победу в дебатах, ставших для студентов Московского областного филиала Президентской академии новой ступенью в профессиональном развитии, одержала команда будущих юристов. Члены жюри также отметили спикеров и авторов лучших аргументов, которым вручили дипломы. По мнению участников, подобные мероприятия способствуют подготовке молодежи к будущей работе в государственных и муниципальных структурах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.