Студенты Подмосковья расчистили снег у 90 социальных объектов в выходные

Более 500 студентов колледжей и техникумов Подмосковья приняли участие в акции «Снежный десант» и помогли расчистить снег у более 90 социальных объектов в разных городах региона в минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В акции «Снежный десант» приняли участие студенты из колледжей и техникумов Подмосковья. Они работали в десятках городов и поселков, включая Балашиху, Яхрому, Реутов, Электросталь, Раменское, Дмитров, Новосиньково, Дубну, Запрудню и Ступино.

В ходе акции были расчищены территории детских садов, школ, больниц, поликлиник, а также остановки, пешеходные переходы и дворы домов, где проживают подшефные пенсионеры. Студенты колледжа «Энергия» вместе с родителями помогли Реутовской клинической больнице, очистив центральный вход и подход к учреждению. Студенты Электростальского колледжа, обучающиеся по специальности «Пожарная безопасность», участвовали в расчистке территории Электростальской центральной городской больницы.

Волонтеры Раменского колледжа уделили особое внимание образовательным, культурным и спортивным учреждениям округа. В Дмитрове, Яхроме, Новосинькове, Дубне и Запрудне студенты, родители и преподаватели Дмитровского техникума убрали снег с дворов детских садов, школ и поликлиник. Студенты Ступинского техникума имени А.Т. Туманова очистили территории двух городских детских садов, а снежный десант Одинцовского техникума обеспечил доступ к медицинским учреждениям муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.