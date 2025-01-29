Студенты Подмосковья поучаствовали в мероприятии «СоздавАI будущее со Сбером»

29 января в рамках празднования Дня российского студенчества учащиеся колледжей и техникумов Подмосковья приняли участие в мероприятии «СоздавАI будущее со Сбером». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло на площадке Сбера и собрало около 100 студентов из колледжей Подмосковья, готовых погрузиться в мир современных технологий. Участники получили уникальную возможность познакомиться с темой искусственного интеллекта и последними разработками компании в области больших генеративных моделей.

Студенты колледжей региона также обучаются на образовательных онлайн-платформах Сбера, где сотрудники компании делятся реальным опытом работы с современными технологиями.

«Сотрудничество со Сбером открывает перед студентами колледжей дополнительные возможности для повышения уровня подготовки на образовательных онлайн-платформах. Они получают ценные знания и практический опыт непосредственно от ведущих работодателей, изучая и решая реальные задачи, что делает их более конкурентоспособными на рынке труда», — отметил заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев.

В рамках мероприятия особое внимание было уделено бизнес-квесту «СоздавАІ будущее Сбера 2050», где студенты смогли узнать свои возможности и перспективы работы в Сбере.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.