Студенты Подмосковья очистили от снега более 600 социальных объектов

С 27 по 30 января свыше 8 тысяч студентов и тысячи сотрудников колледжей и техникумов приняли участие в расчистке снега на территории Московской области, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

За четыре дня участники акции очистили 670 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы, пансионаты, пункты скорой помощи, остановки общественного транспорта и наземные переходы.

В Чеховском техникуме структурного подразделения №2 студенты убрали снег на территории спортивной школы «Витязь» и площадке семейного центра помощи семье и детям «Маяк». Они также расчистили подходы к центру и игровые зоны для удобства воспитанников и сотрудников.

Студенты Одинцовского техникума провели уборку памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, очистив дорожки, площадки и мемориальные плиты. В Луховицком авиационном техникуме учащиеся расчистили игровые площадки, дорожки и подходы к дошкольному отделению «Родничок» школы №1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.