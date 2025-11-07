Студенты Подмосковья и Беларуси разработали план проведения совместных мероприятий

6 ноября в Москве состоялась встреча студентов-активистов «Движения первых» Павлово-Посадского техникума и делегации учащихся учреждения образования «Марьиногорский государственный ордена „Знак Почета“ аграрно-технический колледж имени В. Е. Лобанка» из Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встреча состоялась в павильоне «Космос» на ВДНХ, который стал площадкой для общения студентов и сотрудников учебных заведений. Во время беседы участники обсудили важные вопросы международного сотрудничества, опираясь на действующее соглашение между учебными организациями. Они разработали план проведения совместных мероприятий, которые направлены на обмен опытом и культурное взаимодействие.

Общение проходило в дружеской атмосфере, где студенты и педагоги делились идеями и впечатлениями, что позволило установить дружеские контакты и укрепить связи между обучающимися обеих стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.