Студенты Наро-Фоминского техникума организовали сбор гумпомощи для бойцов СВО

В преддверии Нового года студенты Наро-Фоминского техникума совместно с родителями и под руководством классного руководителя Ирины Смирновой инициировали сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты осознают важность поддержки тех, кто защищает нашу страну, и в рамках этой благотворительной акции собирают необходимые вещи, а также пишут письма и открытки с добрыми пожеланиями. Каждая открытка символизирует заботу и поддержку, которую ребята хотят передать защитникам.

Присоединиться к акции могут все желающие. Сбор гуманитарной помощи проходит по адресам: г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. 1а (главный корпус) и Наро-Фоминский г. о., пгт. Селятино, ул. Профессиональная, д. 1а. Необходимые вещи — продукты, теплые вещи и медицинские препараты (с актуальной датой изготовления).

Студенты надеются, что их инициатива поможет создать атмосферу единства и поддержки в это непростое время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.