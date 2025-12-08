Студенты медицинского колледжа посетили симуляционный центр в Одинцовской больнице

В учебном симуляционном центре Одинцовской областной больницы 5 декабря состоялась экскурсия для студентов медицинского колледжа. Мероприятие началось с презентации, на которой руководитель центра Елена Горбачева рассказала о работе учреждения, познакомила студентов с роботами-манекенами, сестринским классом и учебной зоной для отработки практических навыков.

Особое внимание уделили библиотеке с новейшей медицинской литературой. Участники экскурсии также изучили работу аппарата Телеметр, который помогает осваивать теорию и практику оказания экстренной помощи.

Экскурсия завершилась тренировочным занятием по оказанию первой медицинской помощи. Под руководством инструктора студенты отработали типовые сценарии неотложной помощи, закрепили навыки командной работы и продемонстрировали алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях.

«Подобные мероприятия способствуют развитию профессиональных компетенций молодых врачей, формируют чувство ответственности и готовности прийти на помощь в критической ситуации. Я уверена, что такая практика повышает квалификацию будущих медиков и готовит их уверенно справляться с любыми профессиональными задачами», — подчеркнула Елена Горбачева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.