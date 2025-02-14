Студенты колледжей Подмосковья пройдут стажировки на заводе смазочных материалов

В Подмосковье реализуется профориентационный проект, в рамках которого запускается система стажировок для студентов средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов. Цель программы — улучшить уровень подготовки специалистов для промышленной сфер.

«Сотрудничество с образовательными учреждениями — ключевой элемент стратегии „Газпромнефть-СМ“ по развитию кадрового потенциала отрасли. Мы интегрируем современные технологии в образовательный процесс, чтобы подготовить высококлассных специалистов. Усиливая практическую сторону обучения, мы стимулируем интерес студентов к профессии и содействуем развитию отрасли в целом», — отметил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Студенты Щелковского колледжа уже проходят практику на базе научно-исследовательского центра (НИЦ) компании. Учащиеся старших курсов изучают процессы разработки, производства и выпуска продукции, а также осваивают профессиональные навыки, востребованные в современном бизнесе. Оборудование НИЦ позволяет производить широкий спектр продукции, включая специализированные смазочные материалы, создаваемые под уникальные требования партнеров.

«Взаимодействие с ведущими компаниями открывает перед образовательными учреждениями уникальные возможности. Это повышает качество подготовки студентов и помогает нам точнее понять, что необходимо реальному производству. Знакомясь с актуальными задачами бизнеса, наши учащиеся могут выстроить четкую карьерную траекторию и подготовиться к успешной профессиональной деятельности», — подчеркнула директор Щелковского колледжа Флора Бубич.