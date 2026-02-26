Студенты колледжа Подмосковья поработали на пресс-конференции ТАСС

Студенты медиацентра колледжа «Подмосковье» 25 февраля приняли участие в пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию среднего профессионального образования. Ребята задали вопросы спикерам и подготовили собственные медиаматериалы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Пресс-конференция прошла в пресс-центре ТАСС и была посвящена теме «Трансформация системы среднего профессионального образования и новый образ рабочих профессий. Запросы государства, бизнеса и общества». В обсуждении приняли участие ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов, а также представители бизнеса и некоммерческого сектора.

Эксперты обсудили ключевые направления развития среднего профессионального образования, в том числе реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Участники отметили рост спроса на рабочие профессии и представили успешные модели взаимодействия государства и бизнеса для подготовки квалифицированных кадров.

Студенты колледжа «Подмосковье» попробовали себя в роли журналистов: они задали вопросы спикерам, взяли интервью у ректора ИРПО Сергея Кожевникова и подготовили фото- и видеоматериалы. В колледже подчеркнули, что участие в мероприятии позволило учащимся познакомиться с работой профессиональных журналистов и получить практический опыт медиасопровождения значимых событий.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.