Студенты колледжа «Подмосковье» приняли участие во Всероссийском ИТ-диктанте

Студенты структурных подразделений колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Химках и Лобне под руководством педагогов-наставников и IT-специалистов приняли активное участие во Всероссийском диктанте по информационным технологиям «ИТ-диктант». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Этот диктант, проходящий по всей стране, приурочен ко Дню программиста, который ежегодно отмечается в 256-й день года. Символика числа 256 связана с количеством значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта — основной единицы измерения в цифровом мире.

IT-диктант представлял собой набор тестовых заданий различного уровня сложности: от базовых навыков работы с компьютерной техникой и интернет-ресурсами до знаний в областях блокчейна и интернета вещей.

Цель диктанта — оценить уровень цифровых компетенций участников и их владение как базовыми, так и продвинутыми IT-навыками.

«Студенты колледжа «Подмосковье» успешно справились с заданиями и продемонстрировали высокие результаты. Каждый участник получил сертификат, подтверждающий уровень владения цифровыми навыками», — отметили представители учреждения.

Они пожелали студентам дальнейших успехов и новых достижений в сфере IT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.