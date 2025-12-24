Студенты колледжа «Энергия» в Подмосковье передали новогодние подарки бойцам

Студенты колледжа «Энергия» и представители общества инвалидов подготовили письма и новогодние подарки для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

23 декабря центр оборонно-промышленной подготовки колледжа «Энергия» совместно с Реутовской городской организацией Московской областной организации ВОИ провели акцию по поддержке военнослужащих, находящихся на лечении. В рамках мероприятия студенты и представители общества инвалидов подготовили письма с пожеланиями здоровья, скорейшего выздоровления и счастливого Нового года.

В течение недели первокурсники писали открытки и послания бойцам, проходящим лечение в медицинском учреждении. Сегодня все подготовленные подарки и письма будут переданы в госпиталь.

Организаторы отметили, что подобная поддержка помогает военнослужащим чувствовать связь с домом и придает сил для восстановления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.