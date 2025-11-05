Студенты колледжа «Энергия» провели серию мастер-классов для школьников Подмосковья

В рамках всероссийского курса «Россия — мои горизонты», а также в соответствии с планом профориентационной работы студенты второго курса колледжа «Энергия» вместе со своими наставниками — преподавателями специальных дисциплин — провели серию мастер-классов для школьников Реутова, Балашихи и Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся восьмых и девятых классов Реутова, Балашихи и Ногинска окунулись в мир современных профессий и возможностей: разобрались, чем колледж отличается от школы, узнали о самых перспективных направлениях подготовки на увлекательном квизе «Выбери свою профессию» и погрузились в мир робототехники.

Школьники сами управляли роботами, которых собрали студенты «Энергии». Также учащиеся общеобразовательных школ проявили фантазию на мастер-классе по аддитивным технологиям, создавая себе уникальные сувениры с помощью 3D-ручек.

Преподаватели Электроуглинского отделения «Энергии» Елена Аулова и Юлия Вахонина провели практико-ориентированное занятие в 9-х классах ЦО № 33. Они рассказали о колледже, его специальностях, обсудили формулу выбора профессии и в завершение пригласили ребят на День открытых дверей, который состоится 8 ноября 2025 года в Электроуглинском отделении колледжа «Энергия».

Также школьники приняли участие в мастер-классе «Малярные и декоративные работы» и забрали с собой выполненные работы в виде текстурных картин. В завершение мероприятия ребята заполнили анкеты, в которых отметили предпочтения по выбранным специальностям, а также выразили свою благодарность за приглашение.

«Было здорово видеть горящие глаза и искренний интерес к инженерному творчеству! Спасибо школьникам за активность, а нашим студентам СП центра оборонно-промышленной подготовки «Энергия» — за блестящую организацию и мастерство!» — отметил преподаватель специальных дисциплин из Реутова Сергей Ликинцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.