Студенты из Сергиева Посада начали делать заготовки для «Добрых комнат» в ДНР и ЛНР

Суть новаторства в том, что те объекты, которые надо разместить в «Добрых комнатах», волонтеры изготавливают прямо в мастерских из подручного материала. Продумывают размеры, готовят макет. Затем игровые элементы и шаблоны красят и доставляют в больницу. Заготовка аппликаций позволит волонтерам колледжа украсить любое пространство и сделать это более оперативно. Также свой вклад в таком случае могут внести и сами студенты, которые тоже хотят подключиться к общему делу.

В рамках проекта «Добрая комната» в медучреждениях создают детские уголки для игр и общения маленьких пациентов. Такие комнаты начали появляться на новых территориях — Донецке, Луганске и Северодонецке. Их преображением занимались преподаватели Абрамцевского колледжа. Они рисовали на стенах героев из советских мультфильмов, но работа занимала много времени и сил.

Работа по обустройству «Добрых комнат» на новых территориях будет продолжена. И уже в октябре планируется открыть в Донецке еще два комфортных пространства для маленьких пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.