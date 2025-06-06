Студенты из Орехово-Зуева узнали больше о кибермошенничестве

Для учащихся Государственного гуманитарно-технологического университета помощник прокурора Мария Макеева провела лекцию, на которой рассказала, что надо делать, чтобы не стать жертвой или соучастником преступления и о новых схемах мошенничества, передает пресс-служба прокуратуры.

Мария отметила, что в случае обнаружения на счету чужих денег, лучше сразу обратиться в полицию и банк, ведь мошенники часто переводят средства на счета граждан, а потом снимают их, оставляя небольшую часть как вознаграждение.

«Правоохранительные органы постоянно вырабатывают новые методы борьбы с киберпреступностью. Но и сами граждане должны быть внимательными и проявлять осмотрительность при телефонных разговорах с неизвестными. Мы разрабатываем ряд способов профилактики, чтобы не допустить перевод денежных средств с ваших банковских счетов на счета мошенников», — рассказала помощник Орехово-Зуевского городского прокурора Мария Макеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.