Студенты и сотрудники колледжа «Подмосковье» отправили помощь в зону СВО

Студенты и сотрудники всех структурных подразделений колледжа «Подмосковье» вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Груз предназначен для бойцов, несущих службу на Луганском направлении, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

«Мы собрали теплые одеяла, постельные принадлежности и подушки для наших военных в преддверии осени-зимы. Такие акции проводятся регулярно, и учащиеся активно участвуют в них», — отметил руководитель структурного подразделения № 1 колледжа в Солнечногорске Дмитрий Малышев.

В подготовке и погрузке помощи активно участвовали студенты старших курсов и преподаватели. В колледже проводится значительная работа по поддержке военнослужащих: с марта 2022 года в зону СВО было отправлено свыше тонны гуманитарной помощи, включая три тысячи пар носков, теплые вещи, медикаменты и печи.

Коллектив колледжа «Подмосковье» продолжает активно поддерживать бойцов, оказывая им помощь, заявили в руководстве учреждения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.