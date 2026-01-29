Студенты Губернского колледжа в Серпухове помогают убирать снег после снегопада

Студенты Губернского колледжа городского округа Серпухов вышли на уборку снега с городских социальных объектов после сильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сильный снегопад вновь накрыл улицы Серпухова. Студенты Губернского колледжа проявили инициативу и присоединились к расчистке значимых общественных мест. Работы стартовали на нескольких площадках: вместе с сотрудниками ФОК «Русский медведь» и МАУК «Парки Серпухова» они убирали снег с катка и дорожек в парке «Питомник», площадок у городского бассейна, а также с пешеходных тротуаров и подходов к учебным корпусам колледжа.

В колледже отметили, что студенты работали с энтузиазмом, несмотря на мороз и продолжающиеся осадки. Их усилия направлены на обеспечение безопасности и комфорта жителей города.

В администрации колледжа добавили, что синоптики прогнозируют новые снегопады, и студенты готовы вновь выйти на улицы для совместной работы с городскими службами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.