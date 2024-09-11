Студенты Губернского колледжа отправили учебники для колледжей ДНР и ЛНР

Активисты первичной ячейки «Первые Губернского» помогли подготовить к транспортировке гуманитарный груз для образовательных учреждений Донецкой и Луганской народных республик в рамках программы «Свободные горизонты». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты Губернского колледжа переписали и упаковали более 100 учебников, а также 10 кг спортивного инвентаря. Вся помощь будет направлена в подшефные учебные заведения, с которыми сотрудничает колледж. Гуманитарный груз был доставлен на склад «Оптомир» в Балашихе, откуда его в середине сентября отправят в Донецкий техникум моды и дизайна, Стахановский машиностроительный техникум и Макеевский педагогический колледж.

Этот гуманитарный груз стал уже вторым — в прошлом году студенты Губернского колледжа также отправили учебные пособия в Донбасс.

«У Губернского колледжа давно заключен договор с колледжами ЛНР и ДНР, поэтому мы систематически оказываем помощь. До этого мы отправляли оборудование, мебель, учебные пособия. Ребята всегда с большой радостью отзываются на призывы о помощи, никто не остается в стороне», — заявила заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Кузнецова.

Она также добавила, что поставки со стороны колледжа продолжатся.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.