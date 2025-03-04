Студенты ГСГУ Подмосковья взяли шесть медалей на чемпионате «Профессионалы»

В Подмосковье продолжается отборочный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». За последние две недели студенты колледжей-филиалов Государственного социально-гуманитарного университета пополнили копилку вуза шестью наградами: одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Золотую медаль завоевала студентка второго курса Зарайского педагогического колледжа Анна Чапаева, показав лучший результат в компетенции «Коррекционная педагогика в начальном и дошкольном образовании». Серебро и бронза в этой же категории достались Полине Самохиной и Анне Куликовой. В течение трех дней участники демонстрировали фрагменты коррекционных уроков и решали кейсы из школьной практики.

Серебряную награду также получила студентка педагогического колледжа Татьяна Фетисова. Ее уроки по дисциплине «Физическая культура, спорт и фитнес» высоко оценили эксперты.

Бронзовая медаль в компетенции «Вожатская деятельность» досталась Владимиру Кузнецову, а еще одну бронзу завоевала Карина Ионова из Егорьевского колледжа педагогики и искусства. Она успешно выполнила пять конкурсных заданий в категории «Дошкольное воспитание», включая организацию совместного проекта для воспитателей, детей и родителей, проведение подвижной игры и интегрированного занятия с использованием IT-технологий.

Чемпионат, который охватывает 302 компетенции, завершится 15 марта. В соревнованиях принимают участие более 2 000 студентов и школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.