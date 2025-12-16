15 декабря студенты Электростальского колледжа совершили экскурсию в музей городского центра патриотического воспитания в сопровождении куратора Татьяны Бахтиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сотрудники музея рассказали студентам о деятельности патриотического движения «Наследие», которое в ходе летних сборов проводит раскопки в местах боев времен Великой Отечественной войны в Новгородской области. Экспозиция музея включает в себя элементы оружия, а также предметы быта солдат времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе поисковых работ. Особое внимание студентов привлек зал, посвященный специальной военной операции (СВО). Во время экскурсии сотрудники музея также рассказали о современных видах военной техники, используемых российскими Вооруженными Силами.

Мероприятие прошло в рамках образовательной программы, направленной на развитие патриотических чувств и исторической памяти у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.