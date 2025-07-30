Студентов ждут на экскурсии в лабораторию агробиотехнологий в техникуме Дмитрова

5 августа в 13:00 в структурном подразделении № 1 Дмитровского техникума пройдет экскурсия в лабораторию сельскохозяйственных биотехнологий по адресу: п. Новосиньково, дом № 15. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках экскурсии участники смогут ознакомиться с современным оборудованием, используемым в исследовательской деятельности, а также получить информацию о специальностях «Агрономия» и «Технология продуктов питания животного происхождения». Преподаватели техникума представят передовые технологии, применяемые в сельскохозяйственном производстве.

«Экскурсия — отличный шанс узнать больше о перспективных направлениях обучения и сделать осознанный выбор будущей профессии!» — сказали в учебном заведении.

Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.