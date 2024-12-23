Студентов подмосковной «Энергии» проинструктировали по безопасности на каникулах

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа подмосковного колледжа «Энергия» прошли мероприятия по безопасности в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе мероприятия студентам всех курсов напомнили, что в данный момент погодные условия очень опасные из-за переменчивой погоды. Поэтому безопасность обучающихся превыше всего. Заведующий Реутовского подразделения — Надежда Близнякова напомнила студентам правила поведения на льду, на автомобильной и железной дороге, в солнечный день, при грозе, в лесу, при управлении транспортными средствами. Также студенты вспомнили правила противопожарной безопасности.

Серия лекций для студентов была направлена на снижение травматизма на дороге в зимний период и соблюдение ПДД. Особое внимание уделили требованиям безопасности, которые предъявляются к пешеходам.

Студенты узнали о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в холодное время года, когда гололед и плохая видимость могут значительно увеличить риск аварийных ситуаций.

Профилактические беседы по безопасному поведению на дороге проводили: кураторы, главный специалист из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Татьяна Хорошо, инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» лейтенант полиции Анастасия Лукьянова, ведущий преподаватель ПДД школы им. Давыдова Алексей Родин, инспектор отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» капитан полиции Никита База.

В завершении мероприятия администрация колледжа обратилась к студентам с 1 по 4 курсы с наставлением: «Будьте внимательны и осторожны при передвижении в зимний период».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.