Студентов Подмосковья приглашают на международный инженерный чемпионат CASE-IN

С сентября по декабрь 2025 года пройдет осенний кубок Студенческой лиги проекта «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» (далее – проект) – соревнования студентов в решении инженерных кейсов. Чемпионат проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей» , сообщает пресс-служба организаторов.

Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р «О плане мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий», и в соответствии с Общероссийским планом молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования («ТЭК для молодежи»), в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 1447-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». Соорганизатором проекта выступает АНО «Россия – страна возможностей».

В 2025 году в Студенческая лига проекта проходит по трем направлениям:

«Общеотраслевое»;

«Нефтепереработка и нефтехимия»;

«Нефтегазовое дело».

В рамках указанных направлений команды студентов до 25 лет должны решить кейс – практическое задание на основе реальной технологической, экономической или производственной ситуации. Мероприятие состоит из заочного отборочного этапа, дистанционных полуфиналов, а также очного финала в г. Москве. Решения участников оценивают эксперты – специалисты отраслевых компаний и преподаватели вузов.

Финалисты и победители студенческой лиги Осеннего кубка проекта получат ценные призы и подарки, возможность пройти практику, стажировку и трудоустроиться в отраслевые компании, а также получат приглашение принять участие в образовательных проектах под эгидой проекта, доступ в клуб победителей и призеров «ПИК». Дополнительно победители получают преимущественное право для поступления в магистратуру и аспирантуру ведущих ООВО России (со списком ООВО и условиями можно ознакомиться по ссылке).

Для участия необходимо сформировать команды в составе от 3 до 4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте проекта до 8 октября 2025 года. Подробнее о проекте на сайте: https://case-in.ru/.

