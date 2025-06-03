Студентов и школьников приглашают в мир информационных технологий и ИИ

Участников мероприятия ждут увлекательные квесты, знакомство с профессиями будущего, творческие мастерские для малышей и школьников, захватывающие интерактивы для подростков, студентов и их родителей, «острые» лектории для зуммеров и миллениалов, батлы со звездными блогерами и розыгрыши призов.

Мероприятие пройдет с 11:00–19:00 в московском парке «Сад Эрмитаж» (ул. Каретный Ряд, 3), вход свободный.

Масштабное событие, организованное колледжем информационных и креативных технологий IThub, состоится в рамках фиджитал-фестиваля «Мир глазами ИИ».

Гости фестиваля смогут окунуться в VR-мир литературных фантазий и в ходе выставки «Мир глазами ИИ» увидеть, как описанные в произведениях фантастов ХХ века разработки становятся реальностью.

Звездный блогер Максим Лутчак и руководитель направления развития личности студентов IThub Виталий Телегин в 13:00 устроят батл-прожарку «Миллениалы vsЗумеры», где дебаты о сленге и мемах перерастут в дискуссию о том, как ИИ меняет диалог между эпохами. Свои хиты исполнит группа «Без игрушек» — лидеры Хит-парада Детского радио.

Также с помощью VR-очков гости смогут примерить на себя роль кибердизайнера или разработчика метавселенных и, выполнив задания в виртуальной реальности, получат персональный прогноз от ИИ о подходящей им IT-специальности. В нейрофотобудке«Узнай свою будущую профессию» алгоритмы превратят фото посетителя в цифровой портрет, добавив элементы IT-профессий.

Маленьких гостей от 5 лет ждут увлекательные «Приключения в IT-Стране». Дети построят «Башню кода» из гигантских блоков в стиле IT-версии «Дженги», разгадают загадки в игре «Где логика?» и создадут собственные паттерны с пикселями, багами или хакерскими мемами. В зоне IT-Арта малыши смогут спроектировать уникальный аксессуар — брелок или значок, — который заберут домой как символ своего первого шага в мир технологий.

Для подростков и взрослых будут работать IT и креативные мастерские, где всего за 15 минут можно научиться создавать портфолио с помощью ChatGPT, сгенерировать трендовые мемы в Midjourney или разоблачать схемы мошенников, использующих ИИ.

На мастер-классе «Быстрый маркетинг» гости узнают, как сделать продающий пост для соцсетей за 10 минут — от идеи до креативной визуализации. А в зоне 3D-печати каждый сможет выбрать форму — логотип IThub, мини-робота или абстракцию — и за пару минут напечатать сувенир, который станет артефактом вашего погружения в будущее.

Преподаватели и студенты кафедр колледжа информационных и креативных технологий IThub подготовили серию мини-лекций на самые актуальные темы. В программе: жаркие дебаты о будущем сценаристов геймдева в эпоху ИИ, разбор цифрового следа, который нейросети собирают о пользователях, и многое другое. Отдельный блок будет посвящен английскому языку: эксперты расскажут, почему даже в эпоху мгновенного перевода знание языка остается важнейшим навыком.

Самые активные участники Дня IThub получат не только призы, но и внутриигровую валюту «хабсы», которую можно обменять на фирменные сувениры и билеты на выставку «Мир глазами ИИ».